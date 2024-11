Pronostic Bologne Lille : Analyse, cotes et prono de l’affiche de Ligue des champions

Envie de parier sans trop de pression sur l’affiche Bologne – Lille ? PMU Sport vous offre un bonus de 100€ en CASH ! Le seul bonus vous permettant d’être remboursé en ARGENT RÉEL et de pouvoir récupérer votre mise directement sur votre compte bancaire ! Et nous, on vous donne nos pronostics Bologne Lille !

100€ offerts en CASH pour parier sur nos pronostics Bologne Lille !

PMU Sport vous offre 100€ de bonus EN CASH sur votre 1er pari !

Ce qui veut dire que si votre 1er pari de 100€ est perdu, vous êtes remboursé de 100€ en ARGENT RÉEL et vous pouvez même retirer vos 100€ directement sur votre compte bancaire si vous le souhaitez !

C’est un bonus exceptionnel puisqu’en principe vous obtenez votre remboursement en paris gratuits, et non en CASH comme chez PMU.

Cliquez ici ou sur l’image ci-dessous pour vous inscrire chez PMU et profiter de 100€ en CASH.

Nos pronostics Bologne Lille

► Le pari « Victoire Lille ou match nul » est coté à 1,38 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 138€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Victoire Lille » est coté à 3,05 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

► Le pari « Jonathan David buteur » est coté à 2,70 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

Bologne inefficace

À la suite d’une superbe saison conclue dans le top 5 de Serie A, Bologne a décroché sa place en Ligue des champions. Les Rossoblù se confrontent au gratin européen et se rendent comptent de la complexité de performer. D’autant plus avec la perte de Thiago Motta et de plusieurs joueurs clés cet été. En effet, la formation italienne a débuté par un match nul contre le Shakhtar Donetsk (0-0) grâce à son portier qui a sorti un penalty ukrainien. Ensuite, Bologne est allée s’incliner à Liverpool (2-0) et à Aston Villa (2-0) avant de subir la loi monégasque à domicile (0-1). Avec un seul point en 4 journées, la bande de Italiano est en mauvaise posture pour se qualifier. Ce mercredi, les partenaires de Dallinga abattent certainement l’une de leurs dernières cartes. Sur le plan national, les Rossoblù ne rencontrent pas la même réussite que l’an passé. Après 13 journées disputées, Bologne se trouve seulement en 8e position, avec 7 points de retard sur le 6e, la Juventus, qui occupe le dernier strapontin virtuel pour une place européenne. Le week-end dernier, l’équipe italienne n’a pas du tout bien préparé ce choc en s’inclinant lourdement chez la Lazio (3-0).

Lille dans la continuité

Lille signe un très bon début de saison. Pour son entrée en lice dans cette nouvelle version de la C1, la bande de Genesio n’avait rien pu faire face à l’actuelle réussite du Sporting (2-0) qui accumule les victoires, mais depuis tout baigne. Dans un match de gala à Pierre-Mauroy, les Nordistes ont ensuite réalisé un exploit incroyable en battant le Real Madrid (1-0). Fort de cette victoire, le LOSC ne s’est pas arrêté en si bon chemin et a confirmé sur la pelouse de l’Atlético de Madrid (1-3). Lors de la dernière journée, la bande de Genesio a confirmé ses bonnes dispositions en signant un nul face à un autre grand européen, la Juventus (1-1). Avec 7 points, le LOSC est bien placé pour la qualification et le serait encore un peu plus en prenant les 3 points dans la botte italienne. Performante en C1, Lille l’est aussi en Ligue 1 puisqu’elle occupe la 4e place du classement avec 1 point de retard sur l’OM, 3e. Le week-end dernier, les Lillois ont assuré l’essentiel face à Rennes (1-0) grâce à l’un de ses hommes forts, Zhegrova.

Des bobos de chaque côté

Vincenzo Italiano déplore des absences dans son effectif avec notamment celle de l’international suisse Aebischer, mais aussi celles d’Erlic et de Cambiaghi. L’ancien coach de la Fiorentina peut en revanche s’appuyer sur des joueurs de qualité à l’image d’Orsolini, de l’ancien Niçois Ndoye ou le buteur Castro. Arrivé cet été pour compenser le départ de son compatriote Zirkzee, Dallinga vit des moments difficiles en Italie. De son côté, Lille n’est pas épargnée par les blessures depuis l’entame de saison, et Umtiti, Haraldsson ou Meunier sont encore forfaits pour cette rencontre. Toutefois, Genesio a su trouver des solutions en alignant notamment le jeune Bouaddi, révélation de cette campagne. Pour cette rencontre, le coach lillois devrait aligner ses hommes clés avec Chevalier dans les cages, Diakité en défense centrale, André en patron au milieu, le percutant Zhegrova et le prolifique David. À noter que Zhegrova a ressenti une gêne face à Rennes mais devrait être du voyage à Bologne.

Les compositions probables pour ce Bologne – Lille :

Bologne : Ravaglia – Holm, Beukema, Casale, Lykogiannis – Freuler, Moro – Orsolini, Odgaard, Karlsson – Castro.

Lille : Chevalier – Mandi, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson (ou Bakker) – Bouaddi, André – Zhegrova, Angel Gomes, Sahraoui – David.

Lille enchaîne chez un triste Bologne

Dans cette affiche Bologne – Lille, la dynamique positive lilloise pourrait faire la différence. En effet, auteur d’un bon début en L1 et de deux exploits contre le Real et l’Atlético, le LOSC a pris confiance. De plus, les Nordistes ont montré un très bel état d’esprit pour revenir contre l’Atlético ou résister à la pression de la Juve lors de la dernière rencontre. En face, Bologne pêche dans l’efficacité puisque malgré ses 48 tirs en 4 matchs, l’équipe italienne n’a toujours pas trouvé le chemin des filets. Sur une spirale vertueuse, Lille semble en mesure de ramener un résultat de Bologne.

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Bologne Lille

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Bologne Lille ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante

chez en cliquant sur l’offre correspondante 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Sparta Prague Brest avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en bonus de 120€ en EXCLU au lieu de 100€ avec Betclic

– 100€ de bonus forcément offert avec ParionsSport En Ligne

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le pronostic Bologne Lille détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Genesio, Vlahović, Oblak : les notes de la soirée