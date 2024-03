Dans une finale perturbée par des chants homophobes, les États-Unis remportent la Ligue des nations de la CONCACAF face au Mexique

America great, again.

Dans la nuit de ce lundi, les États-Unis ont triomphé du Mexique en finale de la Ligue des nations de la CONCACAF (0-2). Juste avant la mi-temps, Tyler Adams a décoché une incroyable bastos dans la lucarne de Memo Ochoa pour ouvrir le score (45e). Giovanni Reyna a ensuite scellé la victoire des Stars and Stripes en seconde période d’une demi-volée parfaitement exécutée (63e). C’est la troisième victoire de la Team US dans la compétition, qui n’a connu que trois éditions jusqu’à présent. Les Yanks n’ont plus perdu face au Mexique, leur principal rival continental, depuis 2019.

GIO REYNA. DOS A CERO. 😤🇺🇸 pic.twitter.com/xgJLAA6T2o — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) March 25, 2024

La finale a malheureusement été interrompue à deux reprises par l’arbitre en raison de chants homophobes proférés par des supporters mexicains en fin de rencontre. « Il est extrêmement décevant que cette question continue d’être problématique dans certains matchs, a déclaré la CONCACAF. En particulier dans un contexte où, dans deux ans, il y aura une énorme opportunité de développer le sport dans notre région (en référence à la Coupe du monde 2026, NDLR). »

Le Mexique est donc devenu aussi médiocre sur le terrain que dans les tribunes.

