La demie entre les États-Unis et le Mexique dégénère

Une rencontre épicée.

Comme souvent, le choc entre les États-Unis et le Mexique en demi-finales de Ligue des nations Concacaf sentait la poudre, jeudi. Et ça n’a pas loupé. L’étincelle qui a tout déclenché ? À la 69e minute de jeu, alors que la Team USA menait 2-0, César Montes a réalisé une énorme balayette sur Folarin Balogun, fêtant sa première sous le maillot des Tricolores. Évidemment, les Américains se sont rués autour du défenseur mexicain après ce drôle de geste de bienvenue.

César Montes kicks out at Folarin Balogun and gets a red card. Things escalate and Weston McKennie is sent off too. 😲

10 vs. 10 for the remainder of the match. pic.twitter.com/zkZe8nKDUe

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) June 16, 2023