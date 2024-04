JO 2024 : Balogun déclare sa flamme olympique

Les Bleuets retrouveraient un adversaire bien connu.

Le rêve américain de Folarin Balogun, c’est donc Paris 2024. Interrogé par RMC, l’attaquant de l’AS Monaco n’a en effet pas caché ses ambitions pour l’été qui vient avec les États-Unis, et qu’il espère chargé : « Bien sûr, représenter son pays aux Jeux olympiques est un rêve. Je n’ai jamais joué la Copa América non plus et je l’attends avec impatience aussi. Mais vous savez, je dois demander au club, car les JO vont empiéter sur la préparation physique de la prochaine saison. Le club me le fera savoir, mais c’est évidemment un rêve et quelque chose que je veux vivre dans ma carrière. »

Pas sûr cela dit que l’AS Monaco laisse celui qui a débarqué sur le Rocher contre 30 millions d’euros l’été dernier prolonger l’aventure avec la bannière étoilée l’été prochain. Et pour cause, la saison prochaine, l’ancien Rémois sera forcément attendu, après un premier exercice timide : « Ça a été une période d’adaptation, selon moi. J’ai évidemment des attentes élevées, comme vous. Il reste des matchs, et j’espère un dénouement positif à la fin du championnat. Quoi qu’il arrive, j’aurai appris beaucoup de choses cette saison. Je suis heureux, et ça fait partie de la marche à suivre pour atteindre mes objectifs sur le long terme. »

Il devrait plutôt bosser ses pénos.