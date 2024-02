Folarin Balogun sanctionné après son nouveau penalty raté

Folarin Balogun reste en Ligue 1, mais est tout de même relégué.

Arrivé cet été à l’AS Monaco après un exercice à 21 pions dans l’élite du côté de Reims, Folarin Balogun a inscrit 6 buts cette saison, toutes compétitions confondues : un bilan encore insuffisant au vu du prix de son transfert (30 millions d’euros en provenance d’Arsenal). Et pour ne rien arranger, l’attaquant de 22 ans traîne désormais une terrible malédiction : avec son manqué contre Lens dimanche, l’international américain a manqué les trois penaltys qu’il a eus à frapper en L1 cette saison. Alors son entraîneur Adi Hütter a décidé d’agir.

𝐒𝐮𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐞 😯, 𝖺𝗋𝗋𝖾̂𝗍 🤚 et 𝒆𝒙𝒑𝒍𝒐𝒔𝒊𝒐𝒏 🤯@samba_brice stoppe son premier penalty, en dehors des séances de tirs au but, sous les couleurs lensoises ❤️💛 lors de #RCLASM. #FierDEtreLensois pic.twitter.com/UpSH3Ga17j — Racing Club de Lens (@RCLens) February 26, 2024

« Il n’est plus notre tireur de penaltys, a déclaré l’Allemand. Le numéro 1 désormais, c’est Wissam. Quand Ben Yedder ne sera pas sur le terrain, la décision est entre mes mains de savoir qui tirera le penalty. On a une liste pour l’équipe, et on a eu une bonne conversation avec l’équipe. Nous retirons Balogun, mais il reste concentré pour le match, il joue très bien et pour moi il est en forme. […] On doit différencier sa performance, et la situation du penalty. »

Car pour rappel, Balogun avait commencé son match en ouvrant le score tout en puissance, à Bollaert.