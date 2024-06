Luís Campos sur un projet de rachat de l’AS Monaco par des Saoudiens ?

L’homme que tout le monde s’arrache.

Les négociations seraient encore compliquées, mais le conseiller sportif du PSG Luís Campos serait sur un plan de rachat de l’AS Monaco par des Saoudiens. L’ancien conseiller et directeur sportif du club de la principauté serait même la tête d’affiche de ce projet, selon les informations de L’Équipe.

L’AS Monaco est en vente depuis le début de l’année, et au moins sept repreneurs se seraient montrés intéressés. L’un d’entre eux proviendrait d’Arabie saoudite, et aurait la volonté de filer les clés du camion (et la présidence ?) à Campos. Or l’actuel conseiller sportif du PSG – où les relations avec sa direction sont parfois difficiles – est sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2025.

Passer du Qatar à l’Arabie saoudite, même Fabrice Fiorèse et Luís Figo n’auraient pas osé.

