Nouveau report pour le Trophée des champions

Initialement prévu le 8 août à Pékin (Chine), le Trophée des champions entre l’AS Monaco et le Paris Saint-Germain se dirigeait finalement vers une tenue le 28 août, en Principauté. Selon les informations de Radio France, un nouveau report a été acté par la LFP et la rencontre ne se jouera pas à la fin du mois.

Les raisons ? Le match était annoncé en fin d’après-midi et les possibles chaleurs sur le Rocher ont découragé les organisateurs. Surtout, la date en elle-même ne convenait pas, puisque que ce jour-là sera consacré à la cérémonie d’ouverture des Jeux paralympiques à Paris, et il n’était pas question de voir les deux évènements se superposer. Mais alors, à quand remettre ce Paris-Monaco ? Le calendrier est déjà bien rempli avec la nouvelle formule des coupes d’Europe, et il ne serait pas étonnant de voir le Trophée des champions faire son retour cet hiver, comme la saison dernière.

La magie du football français.

Le Trophée des champions devrait se jouer dans l'Hexagone