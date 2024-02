On en sait plus sur le nouveau format de la Ligue des champions

Attention, nouvelles règles.

La saison prochaine marquera « le changement le plus important » de l’histoire de la Ligue des champions. C’est ce qu’a annoncé ce mercredi Giorgio Marchetti à Boulogne-Billancourt, lors d’une conférence de presse portant sur les modifications du format des compétitions européennes. Le vice-secrétaire général de l’UEFA a pu fournir quelques précisions supplémentaires. Comme on le savait déjà, ce seront désormais 36 équipes qui seront qualifiées et qui seront reparties dans quatre pots, constitués selon le coefficient UEFA des clubs (disparition du chapo 1 réservé aux champions). Chaque club rencontrera deux équipes de chaque pot. Huit matchs au lieu de six, donc.

Un multiplex pour finir

Le sosie de Claudio Ranieri a également annoncé que la semaine de la première journée de la Ligue des champions sera réservée à la C1. Pas de matchs de C3, ni de C4, et donc des rencontres le jeudi. De la J2 à la J7, cela reste inchangé. Enfin, l’ultime journée, qui aura lieu en janvier, sera le théâtre d’un multiplex des 18 rencontres en simultanées. À l’issue de cette phase de ligue, les huit premiers du classement seront qualifiés en huitièmes, les seize suivants en barrages, et les huit derniers seront purement éliminés. Plus de repêchages en C3.

C’est au niveau du tirage au sort des barrages et des huitièmes que ça se complexifie. Cela fonctionnera par paires. C’est-à-dire que le 9eet le 10e ne peuvent affronter que le 23eou le 24e. Et les 11e et 12e, seulement les 22e ou 21e, etc… Pour les huitièmes, même système. Ce qui veut signifie aussi que le 1er et le 2ede la phase de championnat ne peuvent pas se rejouer avant la finale. Le tableau jusqu’à la finale sera connu dès le tirage des huitièmes.

Ce sera exactement le même déroulé pour la C3, qui aura aussi droit à sa semaine exclusive. La C4, en revanche, sera divisée en six journées, pour des raisons météorologies et budgétaires. Il y aura donc six pots et chaque équipe affrontera un club de chaque chapo.

Il faudra réviser cet été.

