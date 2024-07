La Ligue des champions se poursuit à Gibraltar et au pays de Galles

Pas de vacances pour le football.

Alors que les équipes de France s’apprêtent à entrer dans leurs compétitions olympiques respectives, que le nouveau 9 du Real Madrid, Kylian Mbappé, part (enfin) en vacances, la Ligue des champions, elle, a déjà repris sur les terrains de slovènes, roumains et finlandais. Une semaine après les matchs aller, certains champions des plus petites nations au classement UEFA ont validé leur ticket pour le deuxième tour préliminaire de la plus grande compétition européenne ce mardi.

Face au champion du Monténégro Dečić, les Gallois de The New Saints se sont qualifiés grâce à un penalty de Brad Young. Quatre ans après avoir été agressé au couteau, l’ancien prodige d’Aston Villa, avec ses trois buts lors de la confrontation aller-retour, permet au champion invaincu du Pays de Galles de poursuivre son aventure européenne. Il affrontera Ferencváros, leader incontesté en Hongrie.

Le Sparta Prague, éliminé par Liverpool en huitièmes de finale de la Ligue Europa la saison dernière, sera également favori face à un autre qualifié de ce mardi, le Shamrock Rovers. Les Irlandais ont battu les Islandais du Vikingur Reykjavik (2-1) au match retour. Une rencontre bien disputée, avec six cartons jaunes et un rouge, et un penalty manqué de leur adversaire à la 98e minute de jeu.

Le petit poucet du Santa Coloma (Andorre), qui a battu le FC Ballkani du Kosovo aux tirs au but, jouera contre les Danois de Midtjylland, et les Gibraltariens de Lincoln joueront contre Qarabag. Le champion du Rocher, emmené par son quarantenaire Lee Cascario, ont été héroïques face au champion de Malte Hamrun : ils se sont qualifiés aux tirs au but après avoir joué en infériorité numérique dès la 5e minute.

Le gros score de la soirée est à mettre au crédit du FCSB. Le champion roumain, qui a déjà mis une taule 7-1 au match aller face à Virtus, a infligé un 4-0 au champion de Saint-Marin au match retour. 11-1 en cumulé. Salé.

D’autres matchs retours sont prévus ce mercredi, en Albanie, Irlande du Nord et Luxembourg.

Brad Young, retour à la vie