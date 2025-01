Robbie Keane va bander son arc en Hongrie

Robbie Keane retrouve du travail !

Le début de carrière d’entraineur de Robbie Keane a été quelques peu mouvementé. L’Irlandais commence son premier poste d’entraineur principal au Maccabi Tel Aviv en juillet 2023. Quelques mois plus tard, la guerre israélo-palestinienne débute mais l’ancienne gloire irlandaise décide de continuer à exercer. À l’issue de la saison, il remporte le championnat et la coupe nationale mais il démissionne en juin 2024. Son choix de garder son poste pendant la guerre a suscité une légère controverse en Irlande indique le Irish Independent. et a pu lui compliquer la tâche au moment de trouver un nouveau projet.

C’est chose faite ce lundi 6 janvier, puisque le club de Ferencváros TC a annoncé sa nomination à la tête de l’équipe. Le club hongrois est deuxième de son championnat et toujours en lice pour aller en barrages de Ligue Europa. L’ancien serial buteur dirigera sa première rencontre ce vendredi. Il devra également affronter l’Eintracht Francfort et l’AZ Alkmaar en C3 fin janvier.

Visiblement un amoureux de la démocratie, ce Robbie

