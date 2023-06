Robbie Keane s’envole pour le Maccabi Tel-Aviv

Attention les chevilles.

L’homme aux 68 buts avec l’Irlande change de carrière. Retraité depuis 2018, Robbie Keane plonge dans le grand bain des entraîneurs après des expériences d’adjoint en sélection d’Irlande, à Middlesbrough et récemment à Leeds, et un éphémère passage sur le banc de l’Atlético de Kolkata en 2018 (3 matchs). Pour prendre son envol, Robbie Keane a choisi le Maccabi Tel-Aviv : « Je suis heureux de relever ce défi au Maccabi. Mon équipe et moi sommes déjà impatients de commencer le travail et nous sommes confiants dans notre capacité à faire le nécessaire pour préparer l’équipe pour la saison à venir. » L’ancienne légende de Tottenham et LA Galaxy a signé un contrat de deux ans.

Que le trèfle à quatre feuilles porte bonheur aux Jaunes.

