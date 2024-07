Sanction contre Israël : la FIFA reporte sa décision

Congés estivaux pour tout le monde visiblement.

Le 17 mai dernier, la fédération palestinienne de football (PFA) avait réclamé la suspension immédiate de la fédération israélienne dans le cadre du Congrès de la FIFA. Le président de cette dernière, Gianni Infantino, avait alors botté en touche, promettant que les demandes de la PFA allaient être examinées lors d’une assemblée extraordinaire du Conseil de la FIFA ce 20 juillet. Sauf que le patron de l’instance a une nouvelle fois reporté l’évènement, déclarant que les deux parties avaient demandé plus de temps pour préparer leur argumentaire. La décision devrait finalement être étudiée lors du Conseil de l’organisation, prévu le 31 août.

Concrètement, cela signifie que d’ici là, la sélection israélienne sera autorisée à concourir lors du tournoi olympique, qui se déroulera du 24 juillet au 9 août. L’équipe première disputera quant à elle un match de Ligue des nations contre la Belgique le 6 septembre prochain. La rencontre sera délocalisée en Hongrie à la suite du refus de Bruxelles d’accueillir l’évènement. Un rapport indépendant, réalisé par des avocats spécialisés en droit international et en droits humains, a paru cette semaine, soutenant que le pays viole plusieurs des statuts de la FIFA, notamment en matière de droits humains et d’objectifs humanitaires, et préconise de ce fait sa suspension.

Au bout d’un moment, il va falloir prendre une décision.

