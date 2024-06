Le vol 714 pour Bruxelles n’aura pas lieu.

La Ville de Bruxelles fait savoir dans un communiqué qu’elle « juge impossible l’accueil d’un match Belgique-Israël au Stade Roi-Baudouin », le 6 septembre prochain. Alors que la Belgique doit rencontrer Israël pour un match de Ligue des nations, la ville de Bruxelles s’oppose au fait que le match se déroule au stade Roi Baudouin – le stade qui accueille généralement les Diables rouges – pour des raisons de sécurité.

La Ville précise que les « forces de l’ordre » présentes dans la capitale belge sont déjà mobilisées à un niveau élevé depuis octobre 2023, « pour assurer la sécurité quotidienne de la ville, en particulier pour gérer les très nombreuses manifestations qui sont la conséquence de ces tensions internationales ». Le communiqué se conclut ainsi : « Les matchs des Diables Rouges au Stade Roi-Baudouin ont toujours été des moments rassembleurs et d’union. La situation humanitaire et sécuritaire à Gaza et ses nombreuses répercussions forcent la Ville de Bruxelles à signifier à l’URBSFA (l’Union belge de football, NDLR) que l’organisation de ce match n’est pas possible. »

Reste à savoir ce qu’il se passera en France, qui fait partie du même groupe que la Belgique et Israël.

La France avec l'Italie, la Belgique et Israël en Ligue des nations