L’UEFA suspend tous les matchs joués en Israël

Après avoir reporté plusieurs rencontres internationales, ainsi que les demandes du Maccabi Haïfa et du Maccabi Tel-Aviv de reporter leurs rencontres européennes, l’UEFA a annoncé dans un communiqué la suspension de l’ensemble des matchs joués en Israël dans le cadre d’une compétition UEFA « jusqu’à nouvel ordre. » L’instance du football européen a demandé aux deux clubs israéliens de « proposer des stades alternatifs hors du territoire d’Israël pour leurs rencontres à domicile qu’ils utiliseront tant que cette décision restera en vigueur », validant ainsi leur demande de report de match.

Latest updates from #UEFAExCo on competitions:

Belgium-Sweden #EURO2024 qualifier abandoned with 1-1 score confirmed as final.

No UEFA competition match to be played in Israel until further notice.

Maccabi Haifa withdraw from #UYL.

Full details: ⬇️

— UEFA (@UEFA) October 19, 2023