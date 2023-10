Le Maccabi Haïfa et le Maccabi Tel-Aviv demandent le report de leurs matchs européens

Après le report des matchs de l’équipe nationale israélienne ou la suspension du championnat national, les conséquences de l’escalade de violence entre le Hamas et Israël sur le foot se multiplient. En effet, le Maccabi Haïfa et le Maccabi Tel-Aviv demandent aujourd’hui à l’UEFA le report de leurs matchs respectifs face à Villarreal en Ligue Europa (qui doit se disputer en Espagne) et face au FK Zorya Louhansk en Ligue Europa Conférence (en Israël) ; les deux matchs devaient se tenir le jeudi 26 octobre. Les communiqués des deux clubs précisent que leur décision a été prise en coordination.

בקשה לדחיית משחק הליגה האירופית המועדון פנה לאופ"א בבקשה לדחות את משחק הקבוצה הקרוב באירופה, לנוכח המלחמה בישראל. המנכ"ל איציק עובדיה: "זה המעט שקהילת הכדורגל האירופי יכולה לעשות למעננו בשעות קשות אלה, בהן מדינתנו מצויה תחת מלחמה בה מיטב ילדינו בחזית" להודעה המלאה >>>… pic.twitter.com/AJdJgcZzeZ — Maccabi Haifa FC (@mhfootballclub) October 16, 2023

S’il semble difficile de voir l’UEFA répondre négativement à ces demandes, la question du casse-tête du calendrier va vite se poser désormais, puisqu’avec l’enchaînement des matchs et des compétitions, il pourrait être compliqué de trouver une date qui puisse arranger tout le monde. Dans le communiqué du Maccabi Haïfa, il est stipulé qu’à « l’heure où le pays tout entier est en deuil et se mobilise pour la défense de l’État d’Israël contre ses ennemis, il est clair que le sport passe au second plan. […] Ce sont des jours difficiles pour les citoyens d’Israël, il est presque impossible de se concentrer sur le football pendant que nous pleurons les morts et que nos hommes sont en première ligne des combats. »

מכבי ביקשה מאופ"א לדחות את המשחק בקונפרנס ליג. מועדון הכדורגל מכבי תל אביב פנה לאופ"א הבוקר בבקשה לדחות את המשחק נגד זוריה לוהאנסק בקונפרנס ליג שאמור להיערך ב-26.10. הבקשה לאופ"א נעשתה בשיתוף עם מכבי חיפה ובתמיכת ההתאחדות לכדורגל בישראל. pic.twitter.com/kMEAN1zqIp — Maccabi Tel Aviv FC (@MaccabiTLVFC) October 16, 2023

