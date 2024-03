Les ultras de la Fiorentina protestent contre la présence de clubs israéliens en coupe d’Europe

En huitième de finale retour de la Ligue Europa Conférence, ce jeudi à 18h45, la Fiorentina reçoit le Maccabi Haïfa après une victoire 4-3 de la Viola à l’aller à Budapest, le club israélien ne pouvant accueillir la rencontre à cause de la guerre en cours. Dans un communiqué, les ultras florentins ont tenu à prendre position sur « une question épineuse », qu’est l’autorisation délivrée par l’UEFA aux clubs israéliens de pouvoir prendre part à une compétition européenne.

« Le destin a placé devant nous une équipe qui vient d’un pays qui se dit « en guerre », mais qui massacre en réalité une population civile et sans défense. Plus de 10 000 enfants ont été tués en un peu plus de trois mois, explique la Curva Fiesole dans son communiqué. Nous tenons à souligner qu’Israël est à ce jour inculpé par le Tribunal de La Haye pour génocide » Les supporters italiens remettent en cause la politique « deux poids deux mesures » pratiquée par l’UEFA en matière de sanction, soulignant l’exclusion des équipes appartenant à la fédération russe à la suite de la guerre en Ukraine. « L’UEFA, du haut des principes moraux qu’elle se targue de défendre, n’aurait-elle rien à dire sur le massacre en cours en Palestine ? », interroge les ultras Gigliatis.

