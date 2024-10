Quiz : trouvez les 36 équipes inscrites en Ligue Conférence

Vous avez 100% de réussite : C’est la septième fois que vous faites le quiz et vous avez appris les réponses par cœur.

Vous avez entre 75% et 99% de réussite : Vous ne savez même pas ce qu’est la Ligue 1 McDonald’s, ni qui est Vincent Labrune. En revanche, votre vie tourne autour de la Prva liga Telemach, et le comportement de Radenko Mijatović vous révolte. Ah, et vous trouvez aussi qu’on ne parle pas assez d’Anderson Silva, le petit prince de la Cyprus League by Stoiximan.

Vous avez entre 50% et 74% : Vous êtes un supporter lensois et vous vous étiez déjà vu réserver un hôtel à Reykjavik ou à Nicosie. Malheureusement, le Panathinaïkós en a décidé autrement.

Vous avez entre 25% et 49% : Vous êtes un gros indice UEFix et vous avez poncé le Wikipédia de la Ligue Conférence. Donc il y a des noms que vous avez bien retenus, mais bon… Larne FC et FC Noah, c’est trop pointu pour vous.

Vous avez moins de 25% : Vous, c’est la Ligue des champions, point barre. Allez, quelques bonnes écuries de Ligue Europa, comme Manchester United ou la Lazio, mais sinon vous n’éprouvez que du mépris pour ces équipes qui ne « devraient pas jouer l’Europe ».

Vous n’avez aucune bonne réponse : Sérieux ? Même pas Chelsea ?

