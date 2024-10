Quand des supporters allemands repeignent le stade de leur rival à leurs couleurs

Des peintres, et pas que sur la pelouse

Le troll du week-end a eu lieu lors d’un match de coupe régionale. En déplacement chez le FC Carl Zeiss Iéna, les supporters du FC Rot-Weiss Erfurt ont trouvé un moyen très original d’enquiquiner leur rival. Une demi-heure avant le coup d’envoi, une poignée d’ultras d’Erfurt apparaissent en combinaisons de travail, munis de pinceaux et de pots de peinture. Acclamés par tout le parcage, les malfaiteurs se mettent à peindre les initiales du club sur les murs du stade, le tout dans le plus grand des calmes. Malheureusement, l’initiative des supporters n’a pas empêché la défaite de leurs poulains (1-0).

12.10.2024🇩🇪Carl Zeiss Jena – Rot-Weiss Erfurt, away fans repainted their sector in the club's red and white colors, check more here: https://t.co/TJQ1UNa4EX pic.twitter.com/l83r6GP82Y

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 12, 2024