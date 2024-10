Après de nombreuses commotions, un ancien joueur écossais n’a plus que quelques années à vivre

Le décompte des victimes ne s’arrêtera donc jamais ?

Ancien international écossais et légende des Bristol Rovers dans les années 1980, Ian Alexander s’ajoute à la longue liste des anciens joueurs payant les conséquences de chocs répétés à la tête pendant leur carrière. Victime de pertes de mémoire depuis quelques années, l’homme de 61 ans souffre d’encéphalopathie traumatique chronique et n’aurait plus qu’entre deux et six ans à vivre, selon ses médecins. « J’étais sur un chantier en train de peindre, je sortais déjeuner et, à mon retour, je n’avais aucune idée de l’endroit où j’étais censé être, raconte au Guardian celui qui a dû abandonner son travail comme décorateur d’intérieur. Je retournais dans la mauvaise pièce et commençais à peindre ailleurs. J’en suis arrivé à un point où je ne pouvais plus continuer. »

Une action en justice contre la Fédération anglaise

Aux côtés d’une soixantaine d’autres anciens joueurs également victimes de problèmes neurologiques à la suite de leur carrière, Alexander a intenté une action contre la fédération anglaise. « Je veux simplement que plus de gens soient au fait des lésions cérébrales subies par les footballeurs, explique-t-il. Je ne me soucie pas de gagner de l’argent. Je veux juste faire passer le message. Il y a environ six mois, j’étais avec quatre ou cinq anciens joueurs dans un pub. Je leur ai parlé de mes problèmes et ils m’ont dit : « C’est bizarre, ça m’arrive aussi ». Il doit y en avoir vraiment beaucoup. Je veux juste contribuer à les éduquer pour qu’ils soient plus nombreux à aller chercher de l’aide. »

Et espérer mettre un jour fin à cette hécatombe pour les anciens joueurs.

La Croatie renverse l’Écosse