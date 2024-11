Pronostic Écosse Croatie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

La Croatie conserve ses chances en Écosse

L’Écosse est parvenue à se qualifier pour les 2 derniers championnats d’Europe mais n’a pas brillé en étant sorti à chaque fois dès la phase de groupes. L’objectif de la sélection au Tartan est de se qualifier pour le Mondial 2026, puisque les Écossais n’ont plus participé à une Coupe du monde depuis 1998. Pour lancer cette campagne de Ligue des nations, les partenaires de Robertson ont subi une désillusion en étant battu sur le fil à domicile par la Pologne (2-3). Ensuite, les Écossais ont encaissé deux nouveaux revers de rang en déplacement au Portugal et en Croatie. Lors de la dernière journée, l’Écosse a réussi une performance encourageante en contenant les assauts portugais pour signer un match nul intéressant (0-0). La bande de Steve Clarke vise le maintien dans cette poule. Pour réussir cet objectif, Clarke a appelé les Robertson, Dykes, Doak et les Écossais expatriés en Italie à savoir Ché Adams, et les Napolitains McTominay et Gilmour, qui réalisent un début de saison convaincant dans la botte.

De son côté, la Croatie réussit année après année à rester compétitive. Demi-finaliste du dernier Mondial, la sélection au Damier sort en revanche d’un Euro décevant avec une élimination dès la phase de poules. À la suite de cet échec, la Croatie n’a pas tout changé et est restée dans la continuité avec Dalić à sa tête. Pour lancer cette Ligue des nations, les Croates ont perdu au Portugal (2-1) mais ont ensuite relevé la tête en dominant consécutivement la Pologne et l’Écosse (2-1). Un peu moins bien loin de ses bases, la sélection au damier a ensuite été tenue en échec en Pologne (3-3). Lors de cette rencontre, le portier Livaković a été exclu et manquera donc ce rendez-vous. Pour ce rassemblement, Dalić a évidemment convoqué son maître à jouer Luka Modrić, mais aussi les Citizens Gvardiol et Kovačić, ou Perišić et Kramarić. Ce dernier avait marqué lors du match aller. Ce vendredi, la Croatie devrait trouver la faille dans le mur écossais et conserver ainsi ses chances de qualification.

