Pronostic Croatie Écosse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des nations

La Croatie se replace face à l’Écosse

Brillante lors des 2 dernières Coupes du monde, la Croatie reste sur un Euro un peu fade. En effet, la sélection au Damier n’a pas su s’extirper du groupe de la mort dans lequel on retrouvait le futur vainqueur de la compétition, l’Espagne, mais aussi l’Italie et l’Albanie. En septembre, pour commencer leur campagne de Ligue des nations, les Croates se sont inclinés au Portugal (2-1) avant de se reprendre à domicile contre la Pologne (1-0) grâce à l’inusable Luka Modrić. Le sélectionneur Dalić a convoqué un groupe traditionnel pour ce rassemblement, dans lequel on retrouve le portier Livaković, le défenseur Gvardiol, les milieux Modrić, Kovačić ou Pašalić, et les attaquants Perišić, Petković ou Kramarić. Ce dernier a marqué 4 buts en 5 matchs en Bundesliga cette saison.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, l’Écosse est une nation qui a beaucoup progressé lors des dernières saisons, se qualifiant notamment pour les 2 derniers Euros. Toutefois, la marche pour concurrencer les meilleures nations est toujours trop haute pour la sélection au tartan. Lors du dernier championnat d’Europe, les hommes de Steve Clarke ont été sortis dès la phase de poules. Tombée dans une poule relevée en Ligue des nations où elle est promue, la sélection écossaise est mal partie avec deux revers d’entrée face à la Pologne (2-3) et contre le Portugal (2-1). Face aux Polonais, les Écossais peuvent nourrir des regrets car ils avaient comblé un retard de deux buts pour finalement craquer à la 97e minute. Pour repartir de l’avant, Steve Clarke a fait confiance à son capitaine Robertson, qui sera entouré de McTominay, Gilmour ou Ché Adams. Blessé, le fougueux McGinn n’a pas été appelé. À domicile, la Croatie devrait prendre le dessus sur l’Écosse.

► Le pari « Victoire Croatie » est coté à 1,53 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 253€ (153€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Kramarić buteur » est coté à 2,45 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 345€ (245€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Croatie – Écosse

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Croatie – Écosse sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 35€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Croatie – Écosse avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Croatie Écosse encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Cristiano Ronaldo offre la victoire au Portugal, Luka Modrić porte la Croatie