La FIFA visée par une plainte au sujet de la surcharge des calendriers

La table bientôt renversée ?

Le feuilleton de la surcharge des calendriers se poursuit, et va cette fois plus loin. Ce lundi, RMC Sport indique que la FIFPRO et les championnats européens viennent de déposer, auprès de la commission européenne à Bruxelles, une plainte contre l’imposition par la FIFA du calendrier international.

Sont pointées du doigt, notamment, la Coupe du monde 2026 et la Coupe du monde des clubs 2025 à venir. « Ce calendrier sursaturé met en danger la sécurité et le bien-être des joueurs. Il menace aussi la durabilité économique et sociale des compétitions nationales appréciées depuis des générations par les fans en Europe et dans le monde entier », protestent les contestataires.

Un conflit d’intérêts aussi soulevé

Dans leur plainte, la FIFPRO et l’European League dénoncent également le conflit d’intérêts qui implique la FIFA, à la fois instance de gouvernement du football mondial et organisateur de plusieurs compétitions. D’ailleurs, est également reproché à la FIFA le fait d’avoir utilisé son pouvoir pour promouvoir ses propres intérêts commerciaux, au détriment des joueurs ou des ligues.

En ce sens, le syndicat des joueurs et les ligues demandent à être dorénavant impliqués directement dans le processus de décision concernant les questions de calendrier.

Sors de ta cachette, Gianni.

