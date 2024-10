La pique d’Aleksander Čeferin aux joueurs qui se plaignent de la surcharge du calendrier

Enfin entendus ?

Ces dernières semaines, les joueurs se succèdent derrière les micros, en conférence de presse notamment, avec une revendication autour de la surcharge du calendrier. Ces derniers temps, la complainte est même allée jusqu’à une menace de grève. Nécessaire, a priori, pour que ce débat soit enfin considéré par les dirigeants du ballon rond.

Un calendrier « en capacité maximale »

La semaine dernière, le sujet aurait été largement abordé lors de l’assemblée générale de l’ECA, l’association réunissant les clubs européens. Présent pour l’occasion, le président de l’UEFA Aleksander Čeferin a notamment pris la parole à ce sujet. « Nous devons reconnaître que le calendrier des matchs a atteint sa capacité maximale. Nous avons atteint les limites. Pour les équipes les plus en difficulté, il n’y a pas de place pour plus de matchs », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter : « En revanche, qui se plaint ? Ceux qui ont les salaires les plus élevés et les clubs qui ont 25 footballeurs de haut niveau. Ceux qui gagnent moins et ont à peine onze joueurs ne se plaignent pas et adorent jouer. »

Le préavis de grève pourrait ne pas tarder à tomber.

Amandine Henry, une légende qui laisse sur sa fin