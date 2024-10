La FIFA prend la parole pour la première fois depuis le procès Lassana Diarra

Action, réaction.

Un peu plus d’une semaine après le procès entre Lassana Diarra et la FIFA sur fond de conflit sur les règles encadrant les transferts européens, la FIFA a enfin pris la parole ce lundi, après que la Cour de Justice de l’Union européenne a donné raison au joueur tricolore.

La CJUE reprochait à l’instance internationale des règles encadrant les transferts contraires au droit de l’Union européenne et de nature à entraver la libre circulation des footballeurs professionnels. La FIFA a donc dévoilé ses axes de progression dans un communiqué. Tout d’abord, elle a annoncé vouloir apporter des changements à l’article 17, qui réglemente le statut et le transfert des joueurs. « La FIFA va maintenant ouvrir le dialogue avec les parties prenantes clés à ce sujet pour déterminer quelles conclusions il convient de tirer de la décision sur le dossier Diarra et quels changements apporter à l’article 17. »

FIFA will open a global dialogue on the transfer system, involving key stakeholders, to adapt article 17 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP).

This announcement follows on from the decision of the Court of Justice of the European Union on the Diarra… pic.twitter.com/T75UOIaYda

— FIFA (@FIFAcom) October 14, 2024