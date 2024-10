L’Algérie et le Cameroun officiellement qualifiés pour la CAN 2025

One, two, three, four : viva l’Algérie !

Carton plein pour les Fennecs. Ce lundi, l’Algérie a officiellement validé son ticket pour la CAN 2025 au Maroc. Les Verts sont venus à bout du Togo à Lomé (0-1) grâce à un penalty de Ramy Bensebaïni provoqué en début de match par Amine Gouiri (18e). Les hommes de Vladimir Petković réalisent une phase de qualification parfaite, avec quatre victoires en quatre matchs face au Liberia, au Togo et à la Guinée équatoriale.

Plus tôt dans la journée, le Cameroun a aussi décroché sa qualification pour le tournoi marocain. Un coup franc de Boris Enow a en effet suffi aux Lions indomptables pour s’imposer au Kenya (0-1). Algériens et Camerounais rejoignent ainsi le Burkina Faso dans le rang des premiers qualifiés pour la compétition continentale en dehors du Maroc, pays hôte. La CAN prendra place du 21 décembre 2025 au 18 janvier prochain, avec six groupes de quatre équipes.

Vu comment la dernière édition était incroyable, on a déjà hâte.

