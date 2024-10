Vous ne devinerez jamais qui Neymar soutient dans la course au Ballon d’or

Un Barcelonais qui vote pour un Madrilène ? Sacrilège !

Le 28 octobre prochain, le Ballon d’or 2024 sera décerné. À deux semaines du terme, un duo de favoris se détache. Tous deux vainqueurs de la Ligue des champions avec le Real Madrid, Vinícius Júnior et Jude Bellingham devraient se disputer le graal, bien que leur coéquipier Dani Carvajal, vainqueur de l’Euro, ait un argument supplémentaire à faire valoir.

Neymar a trouvé son héros

Dans un entretien accordé à AS, ce lundi, Neymar n’a pas manqué d’aborder le sujet de la distinction individuelle suprême pour un footballeur. Et, sans grande surprise, l’ancien numéro 10 du PSG a donné sa préférence à son partenaire en sélection, Vinícius Júnior. « Il n’y a personne de meilleur que lui. Il a fait une saison merveilleuse, je le soutiens pour le Ballon d’or. Vini le mérite, c’est un combattant, il a beaucoup souffert tout au long de sa vie. Il a surpassé toutes les critiques et maintenant c’est une idole, un grand héros pour nous », a-t-il déclaré.



