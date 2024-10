Rafael Nadal se verrait bien président du Real Madrid

Un peu de terre battue sur le maillot blanc ?

Alors qu’il vient tout juste de prévoir la date de fin de son immense carrière, Rafael Nadal pense déjà à la suite. Ce n’est un secret pour personne, le taureau de Manacor est un grand fan du Real Madrid, qui a d’ailleurs tenu à rendre hommage à la légende espagnole dans un communiqué. Dans une interview accordée à l’émission El Objetivo sur la Sexta, le roi de la terre battue a avoué qu’il ne dirait pas non à un petit rôle de président de la Casa Blanca. « Si vous me demandez si je serai heureux d’être président du Real Madrid, je vous répondrai oui. Bien sûr que je l’attends avec impatience, mais ce n’est pas prévu dans mon plan de vie. Si la vie m’en donne l’occasion et que les conditions sont réunies, assurément. »

Trois conditions requises

En tout cas, l’Espagnol possède déjà une condition requise parmi les trois nécessaires pour postuler et remplacer ce bon vieux Florentino Pérez. Bon déjà, il est espagnol, donc ça c’est fait. Ensuite, il lui faudrait 20 ans d’ancienneté en tant que membre honoraire du club. Puisqu’il l’a été en 2011, il va encore falloir patienter un peu jusqu’à 2031. Et enfin, il doit garantir 15% du budget du club. AS affirme que le budget de la dernière campagne était de 939,5 millions, il devrait alors garantir 141 millions d’euros. Avec tout les prize money amassés dans sa carrière, ce ne serait pas insurmontable.

Un tennisman qui se lance dans le monde du foot, ça lui ferait un sacré point commun avec Nasser.

