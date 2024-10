L’Eleven All Stars Espagne-France arrêté après des imitations de singe en tribune

La bêtise n’a donc aucune limite.

Alors que la revanche entre les youtubeurs/streamers espagnols et français battait son plein au Metropolitano, l’équipe de France a quitté la pelouse à l’approche de l’heure de jeu. En cause : un supporter espagnol, installé derrière le but espagnol, coupable d’imitations de singe au passage du Français Brawks, qui passait par là après son remplacement.

🚨 | MATCH EN PAUSE 🇫🇷🇪🇸 LE MATCH EST OFFICIELLEMENT MIT EN PAUSE POUR QUELQUES MINUTES POUR L'INSTANT ! pic.twitter.com/jOMetifMHe — Aminematue TV 😞🌧 (@AmineMaTueTV) October 12, 2024

Immédiatement, les deux équipes se sont précipitées au pied de la tribune tandis que les autorités évacuaient promptement le coupable. Les Bleus ont ensuite quitté la pelouse, accompagnés par une partie des joueurs espagnols dont Kolo DC, un streamer ibérique en larmes, lui-même noir de peau et fou de rage.

LES MOTS DE BRAWKS ✊🏿 ❤️ UN VAILLANT 🫶 pic.twitter.com/utz2YIBhcx — Aminematue TV 😞🌧 (@AmineMaTueTV) October 12, 2024

Des supporters français ont également été pris à partie, également victimes d’insultes racistes, poussant les Bleus d’Amine à un temps penser renoncer à la rencontre.

