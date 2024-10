Pep Guardiola persiste et signe : Leo Messi « est le meilleur de tous les temps »

Existe-t-il un plus grand fan de Leo Messi que Pep Guardiola ?

Invité ce dimanche dans le talk-show italien « Che Tempo Che Fa », Pep Guardiola a de nouveau eu l’occasion de clamer son amour pour Lionel Messi. « Peut-être que je manque de respect à Pelé et Diego Maradona mais… c’est le meilleur joueur de tous les temps », a-t-il affirmé.

Per me Messi è il giocatore più forte di tutti i tempi – Pep Guardiola a #CTCF pic.twitter.com/kKv9sSHNnA — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 13, 2024

« J’ai vu ce gars à l’entraînement, tous les trois jours… ce que faisait Messi était d’une beauté. Chaque match c’était deux buts et trois passes décisives. 15 ans de régularité… Quand on le voit d’aussi près, on se rend compte de ce que c’est réellement. C’est unique. Nous avons de la chance d’avoir pu admirer ça, ça n’arrive qu’une fois dans une vie », a-t-il poursuivi, pour appuyer son propos. Le coach et son poulain ont passé quatre saisons ensemble en Catalogne, et gagné 14 titres…

Messi gagnerait encore le Ballon d’or cette année s’il n’y avait que Guardiola qui votait.

Vous ne devinerez jamais quelles équipes Iniesta veut entraîner !