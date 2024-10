Le Havre ne veut plus de Bein Sports dans son stade !

Le physio sera intransigeant.

Bein Sports avait déjà des ennemis du côté de la Ligue 2, la liste s’allonge maintenant en Ligue 1. Le diffuseur n’a pas versé la somme due à la LFP au mois d’août, et les clubs l’ont bien remarqué sur leurs comptes en banque. L’Olympique lyonnais a donc décidé de passer à l’action juridiquement. Du côté du Havre, on ne veut pas non plus se laisser faire, mais Jean-Michel Roussier adopte une approche différente.

Selon L’Équipe, le président du HAC ne veut plus de la chaîne dans son stade. Il « a fait savoir que si son équipe devait être diffusée par Bein Sports un samedi à 17 heures, les portes du stade Océane seraient fermées aux équipes et aux cars de réalisation de la chaîne ». Ce ne sera pas pour tout de suite, puisque le club normand n’a pas hérité de ce créneau lors des quatre prochaines journées, dont la programmation a été confirmée. Il faudra donc attendre, au plus tôt, le 30 novembre, pour que cette décision soit suivie d’effets. Ce qui laissera le temps à Bein Sports de régler le problème – ou pas.

Quoi qu’il en soit, pas sûr que la chaîne tienne à se jeter sur Le Havre-Angers.

