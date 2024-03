Pronostic Maccabi Haïfa Fiorentina : Analyse, cotes et prono du match de Conference League

La Fiorentina s’impose à Haïfa

Le Maccabi Haïfa a décroché une place en barrages de la C4 en remportant son dernier match contre le Panathinaikos (1-2), laissant Rennes et Villarreal en tête de groupe de C3. Reversé en barrage de cette Conference League, l’équipe israélienne a validé son billet pour les 1/8es de finale de la Coupe d’Europe en barrages contre La Gantoise, après avoir remporté le match aller (1-0) et concédé le nul au retour (1-1). Actuellement, après 24 journées, le Maccabi Haïfa se bat avec Tel Aviv pour le titre, étant revenu à la 2e place du classement avec seulement un point de retard sur son rival. Le week-end dernier, l’équipe dirigée par le numéro 9, Pierro (21 buts, toutes compétitions confondues), a remporté une victoire à domicile contre Hapoel Hadera (1-0). Le Maccabi Haïfa est actuellement invaincu depuis 8 matchs toutes compétitions confondues. À noter les absences potentielles du très bon buteur David.

Du côté de la Fiorentina, finaliste de la précédente édition de la Conference League, l’équipe est considérée comme l’un des grands favoris de la compétition. En effet, la Fiorentina a brillamment dominé son groupe F en restant invaincue, terminant devant le Ferencvaros pour éviter les barrages. Cependant, la situation est différente en championnat. Actuellement classée 8ème en Serie A alors qu’elle jouait il y a peu le top 4, l’équipe n’a remporté que deux victoires lors des cinq derniers matchs, enregistrant également une défaite et deux matchs nuls. Le week-end dernier, lors de leur confrontation avec le Torino, les Italiens n’ont pas réussi à s’imposer (0-0), malgré leur avantage numérique juste avant la mi-temps. Les visiteurs pourront toutefois compter sur leur nouvel attaquant, Belotti, qui a marqué 7 buts cette saison et qui retrouve des couleurs du côté de la Viola. Il forme un duo d’attaque avec Beltran, auteur de 8 buts toutes compétitions confondues, et pourrait amener la Fiorentina à la victoire face à une équipe israélienne qui semble abordable.

