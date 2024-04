Hué à Liverpool, Luke Littler chambre le public en rappelant le score du derby

Le diable s’habille en Littler.

Liverpool a passé une sale soirée mercredi à Goodison Park, où les Reds ont très certainement dit adieu au titre en s’inclinant face à leur voisin (2-0). Et Luke Littler ne s’est pas privé pour remuer le couteau dans la plaie. Supporter de Manchester United, le prodige anglais des fléchettes jouait justement dans la M&S Bank Arena de Liverpool jeudi soir. L’occasion de chambrer le public en rappelant le score du match, tout sourire. « Ils me huaient, je leur ai juste rappelé ce qui s’était passé hier soir », a-t-il commenté au micro de Darts Now. Pour couronner le tout, The Nuke a remporté cette étape de la Premier League Darts en dominant Rob Cross en finale.

Good Luke.