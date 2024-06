Seamus Coleman disputera une seizième saison avec Everton

La fidélité existe encore dans le football.

Voilà peut-être un des derniers représentants d’une espèce en voie de disparition, ces joueurs qui restent malgré les tentations de départ, les hauts, les bas, et Seamus Coleman en fait partie. En fin de contrat cet été, le latéral droit irlandais de 35 ans a prolongé d’une saison à Everton. L’autre club de Liverpool l’a annoncé par une vidéo sur son compte X, dans laquelle Coleman s’adresse aux supporters : « Je suis absolument ravi d’annoncer que je reste dans ce club de football formidable et si spécial pour une saison de plus. C’est une grande saison qui s’annonce pour le club. »

An Evertonian since the day he arrived. 💙 pic.twitter.com/FNFANpO8CK — Everton (@Everton) June 14, 2024

Saison spéciale, l’international irlandais a raison d’appuyer sur ce point, puisque la saison 2024-2025 sera la dernière des Toffees à Goodison Park, leur stade mythique. Cela avait été annoncé en 2023, Everton jouera après la saison prochaine dans un stade de 52 888 places à Bramley-Moore Dock, sur les rives de la Mersey, toujours à Liverpool. Un nouvel écrin pour Everton, rien de plus normal pour Seamus Coleman, qui fait partie des murs du club, de clôturer le chapitre Goodison Park. Ce sera la 16e saison du défenseur au club et il pourra peut-être entrer dans le top 10 des joueurs les plus capés de l’histoire du club. Avec ses 422 matchs sous le maillot bleu d’Everton, il lui manque 12 matchs pour dépasser Dixie Dean et son ancien coéquipier Leon Osman, avec 433 matchs joués.

C’est beau, les histoires d’amour.

