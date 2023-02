Après des défaites face à Brentford, Brighton, Wolverhampton et un nul contre Chelsea, Liverpool s'est enfin offert sa première victoire en championnat en 2023. Et quoi de mieux que de se relancer dans un derby ?

Liverpool 2-0 Everton

Buts : Salah (36e) et Gakpo (49e) pour les Reds

La dernière fois que Liverpool avait gagné en Premier League, João Félix profitait d’une belle passe d’Antoine Griezmann face à Elche du côté de Madrid, Enzo Fernandez voyait le Vitinha de Braga marcher complètement sur un Benfica en berne au Portugal, et Lebron James n’était toujours pas devenu le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA. Autant le dire, il était temps que les Reds retrouvent le chemin du succès. Et quoi de mieux pour les soldats de Jürgen Klopp de le faire dans un derby contre Everton (2-0) ?

Roi des contres

Il y a un adage qui dit, grosso modo, qu’il faut souvent revenir aux bases pour mieux se relancer. Ce lundi, pour le 226e derby de la Mersey, Liverpool s’est approprié une partie de ce dicton. Souvent dominateurs mais peu lucides dans les derniers mètres lors des derniers rendez-vous, les Reds ont cette fois-ci retrouvé leur démoniaque justesse devant le but grâce à des contre-attaques fulgurantes, une des clés de leur 19e titre de champion d’Angleterre en 2020. Impériaux de la première à la dernière minute de ce match comptant pour la 23e journée de la Premier League, les coéquipiers de Mohamed Salah ont longtemps buté sur un mur bleu solide. En témoignent la belle défense des Toffees sur un beau coup de casque de Gakpo (17e) ou encore l’intervention de Tarkowski sur une frappe de Darwin Nuñez depuis le flanc gauche de la surface de réparation (20e).

Finalement, la partie a basculé quelques minutes après la demi-heure de jeu. Alors que Tarkowski voit le poteau sortir sa tête sur un corner frappé par Iwobi (35e), l’attaquant uruguayen a chipé le ballon après la déviation du montant et s’est envolé dans une contre-attaque folle. Depuis les vingt mètres de Liverpool, Nuñez a poussé le ballon jusque dans la surface de réparation adverse avant de servir le feu follet égyptien, clinique (1-0, 36e). Pendant tout le reste de la partie, les Reds ont usé de ce cocktail pour creuser l’écart. Plus dynamiques et énergiques que lors des dernières rencontres, les hommes de Klopp ont fait le break au retour des vestiaires. Cette fois-ci, la contre-attaque éclair est orchestrée par Salah, qui finit par trouver Alexander-Arnold sur le côté droit, lequel n’a aucun mal à servir Gakpo au deuxième poteau (2-0, 49e). L’ancien pensionnaire du PSV a donc marqué pour la première fois sous ses nouvelles couleurs. En totale gestion, les joueurs du club rouge de la Mersey auraient pu alourdir l’addition, mais Pickford a brillamment sorti des tentatives de Nuñez (56e) et Salah (62e). La fin de la partie sera un long fleuve tranquille pour les locaux. Un calme qui a permis à Klopp de redonner des minutes de jeu à Diogo Jota, de retour de blessure. Sans Sadio Mané et avec de nouveaux visages, ce Liverpool 2023 est redevenu celui de 2019-2020 le temps d’une soirée. La solution pour surprendre le Real Madrid dans une semaine ?

Liverpool (4-3-3) : Alisson – Alexander-Arnold, Gomez, Matip, Robertson – Fabinho, Bajcetic, Henderson (Milner, 80e) – Salah, Gakpo (Firmino, 80e), Nunez (Jota, 70e). Entraîneur : Jürgen Klopp.

Everton (4-3-2-1) : Pickford – Coleman, Coady, Tarkowski, Mykolenko – Doucoure, Gueye, Onana (Davies, 78e) – McNeil (Maupey, 78e), Iwobi – Simms (Gray, 62e). Entraîneur : Sean Dyche.