Rayan Babel vend sa maison et balance un ancien coéquipier

Rayan Babel vend sa maison et balance un ancien coéquipier

De particulier à particulier.

Sur X, l’ancien attaquant des Reds, Ryan Babel, a annoncé la vente de sa toute première propriété à Liverpool, concluant une aventure immobilière débutée il y a dix-huit ans.  « J’ai enfin réglé tous les problèmes bancaires et les histoires folles avec les locataires », écrit le Néerlandais de 38 ans, en évoquant avec humour les souvenirs liés à cette maison où il avait emménagé après avoir quitté le domicile familial.

Un locataire pas comme les autres

L’ancien joueur de l’Ajax, Besiktas et Galatasaray se remémore notamment un épisode cocasse avec son « bon vieux coéquipier néerlandais Royston Drenthe » , qu’il qualifie de « locataire infernal » après que ce dernier a « oublié de payer son loyer »  et transformé la maison en boîte de nuit sans autorisation.

Malgré ces péripéties, Babel dit rester fier de cette propriété « remplie de souvenirs, de rires et d’un peu de chaos » , qu’il vend aujourd’hui à cause d’un prêt immobilier mal conseillé. « À celui ou celle qui finira par acheter cette maison… j’espère qu’elle vous apportera autant de joie (et peut-être moins de surprises) qu’elle m’en a apporté. » 

On sait où habitent les Démons de minuit.

En League Cup, premiers buts pour Isak avec Liverpool et Buonanotte avec Chelsea

