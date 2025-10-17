S’abonner au mag
La Juventus sous le coup d’une enquête de l’UEFA

Éternel recommencement.

La Juventus est de nouveau dans la tourmente après que l’UEFA a ouvert une enquête contre le club italien pour violations des règles du fair-play financier, selon des documents publiés jeudi soir. Un litige déjà ancien, puisque la Vieille Dame avait été suspendue des compétitions européennes lors de la saison 2023-2024, ce qui l’avait privé de sa participation en Ligue Conférence cette année-là.

Un déficit exponentiel dans le viseur de l’UEFA

Le club turinois a réagi à la nouvelle : « En référence au paramètre de la règle des revenus, le 18 septembre, comme d’usage dans des situations similaires pour les clubs participant aux compétitions de l’UEFA, la Juventus a reçu de l’UEFA une communication sur l’ouverture d’une procédure pour le dépassement potentiel pour la période triennale 2022-2023 à 2024-2025 », a expliqué la Juve. L’actuel cinquième de Serie A estime toutefois « avoir respecté le ratio Squad Cost et prévoit […] de pouvoir respecter ce paramètre également pour l’année civile 2025 », selon des documents transmis à ses actionnaires. Le club a été informé le 18 septembre dernier de l’ouverture d’une telle procédure pour d’éventuelles violations commises entre 2022 et 2025.

Selon les règles du fair-play financier édictées par l’UEFA, le déficit admis pour un club sur trois ans ne doit pas dépasser 60 millions d’euros, mais une tolérance peut être portée à 90 millions d’euros sur la même période pour un club qui serait en bonne santé financière. De son côté, la Juventus a enregistré des pertes de 58,1 millions lors de la saison 2024-2025, un déficit moindre face aux 199,2 millions d’euros perdus lors de l’exercice précédent.

Argent partout, football nulle part.

