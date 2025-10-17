Le FC Barcelone accusé d’irrégularités dans le transfert d’Antoine Griezmann

Laporta peut remercier Bartomeu.

Après un transfert au FC Barcelone à l’été 2019 contre 120 millions d’euros, l’aventure d’Antoine Griezmann dans la capitale n’a pas été à la hauteur des attentes (35 buts en 102 matchs). Et alors que cette histoire semble loin derrière nous, la justice espagnole a remis son nez dedans. Selon le média El Mundo, le juge a relevé deux potentiels délits dans ce transfert.

Ces délits tournent autour de la prime de 15 millions d’euros versés aux Colchoneros, que le juge nomme comme « administration déloyale et d’usage de faux ». Plus clairement, les Blaugranas auraient discuté avec Grizou dans le dos de son club, pratique illégale. Cette prime aurait été versée pour acheter le silence de l’Atlético.

Un nouveau casse-tête pour Laporta, qui doit déjà jongler avec l’affaire Negreira et les multiples casseroles de son prédécesseur, Josep Maria Bartomeu.

Tout ça pour un flop.

