Qui pour jouer dans l’attaque du FC Barcelone ?

Avec les blessures de Robert Lewandowski et Ferran Torres durant cette trêve internationale, le Barça se retrouve avec un secteur offensif complètement décimé à l’approche du Clásico, le 26 octobre. Alors, comment Hansi Flick va-t-il bien pouvoir composer une attaque digne de ce nom ?

Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha, Fermín Lopez et désormais Ferran Torres et Robert Lewandowski. Voilà une liste de joueurs qui constituerait un très beau secteur offensif dans n’importe quel club du monde. Problème : les six intéressés remplissent actuellement l’infirmerie du FC Barcelone, soit presque toute l’attaque du club blaugrana sur la touche. Une bien mauvaise nouvelle, alors que le Clásico se profile dans une dizaine de jours. Mais avant cela, qui va bien pouvoir essayer de martyriser la défense de Gérone, ce samedi ?

Rashford seul au monde ?

Parmi les habitués du XI de Hansi Flick, seul Marcus Rashford n’est pour l’heure pas concerné par les pépins physiques. Libéré par l’Espagne et absent contre la Bulgarie pour une douleur aux ischios, Ferran Torres suscite l’incertitude, quand Lamine Yamal garde une chance de faire son retour mais attention à ne pas se précipiter cette fois. Quelques semaines après avoir rechuté de sa blessure au pubis face au PSG, le crack catalan a profité de la trêve internationale pour reprendre progressivement l’entraînement. Au point de prendre le risque ? Pas sûr, comme pour Fermín Lopez, lui aussi sur le chemin du retour mais pour l’heure sans garantie.

❗𝗠𝗘𝗗𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗡𝗘𝗪𝗦 Robert Lewandowski has suffered a muscle tear in the biceps femoris of his left thigh. His recovery time will depend on how the injury evolves. pic.twitter.com/oMA9stH1s6 — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 14, 2025

Pour les autres, la deadline semble trop courte pour être tenue. Le cas Raphinha semble encore très flou, sa blessure aux ischios, qui l’avait déjà privé de la réception du PSG, n’étant pas encore totalement derrière lui. Enfin Dani Olmo et surtout Robert Lewandowski devront patienter. Plus aussi indiscutable que par le passé cette saison, l’avant-centre polonais s’est blessé à la cuisse gauche en sélection et devrait être absent trois semaines, au minimum. Un énième coup dur.

Roony et les petits

Dans ce marasme, Hansi Flick va devoir innover pour éviter d’enchaîner un troisième revers consécutif qui ferait très mauvais genre. Acheté cet été à Copenhague dans une relative indifférence, Roony Bardghji devrait avoir l’opportunité de pointer le bout de son nez. Apparu à quatre reprises cette saison en Liga (dont deux titularisations contre Valence et la Real Sociedad), le tout jeune international suédois de 19 ans, appelé pour la première fois en ce mois d’octobre, a une belle carte à jouer. « Flick est comme un père, confiait-il pendant le rassemblement avec les Blågult. Il me parle beaucoup, me guide ; il me fait sentir important. » L’heure est venue de renvoyer l’ascenseur.

Pour faire le nombre, l’inspiration pourrait également venir… du PSG. Fort de sa Masia, gage au Barça de trouver ses Ibrahim Mbaye et Quentin Ndjantou pour dépanner. Jeunes promesses de l’été, Toni et « Dro » Fernández ont la tête de l’emploi du haut de leurs 17 ans. Buteur contre Daegu en présaison, le premier sort d’une trêve largement réussie avec trois buts en deux matchs sous les couleurs de la Rojita U18. Davantage meneur de jeu, le deuxième – qui possède la double nationalité hispano-philippine – a également montré quelques flashs lors de la tournée asiatique des Blaugrana fin juillet, affichant son aisance technique lors de tous les amicaux de l’été avec en point d’orgue cette jolie demi-volée gagnante contre le Vissel Kobe.

Dro, la última perla de la Masia 💎 pic.twitter.com/edE26MY0ay — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 27, 2025

Cette avalanche de blessures aboutira-t-il à la révélation en mondovision d’un nouveau crack sauce catalane ? Autre option pour le Barça : surprendre son monde en allant chercher un buteur à sortir de sa retraite, comme avec Wojciech Szczęsny en début de saison passée. Kevin Gameiro, Carlos Vela ou José Callejón feraient bien de ne pas trop s’éloigner de leur téléphone. Pas plus que Baptiste Reynet, reconverti avant-centre en Régional 3 avec son club de l’US Mours. À moins qu’une autre démonstration parisienne ne fasse le bonheur des Blaugrana : parfois Marcus Rashford entouré de quelques gamins, ça suffit à faire quelques miracles.

