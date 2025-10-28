Le mythique stade du Maracanã est mis en vente

L’habit ne fait pas le patrimoine.

Ce n’est pas un rêve, le stade Maracanã de Rio de Janeiro s’apprête à être vendu. La décision a été prise en raison de l’énorme dette de la ville envers le gouvernement fédéral, atteignant les 1,89 milliard d’euros, qui doivent être remboursés d’ici l’année prochaine.

Face à cette urgence, le président de la commission de la Constitution et de la Justice Rodrigo Amorim n’a pas manqué de rappeler la nécessité de vendre le Maracanã. « Le gouvernement investit une fortune dans l’entretien du Maracanã, environ 160 000 euros par match », assure t-il.

La scène principale du football brésilien

Actuel jardin des clubs de Fluminense et Flamengo, le Maracanã n’a cessé de s’inscrire dans l’histoire du football mondial. Théâtre des finales des Coupes du monde 1950 et 2014, le stade a aussi accueilli la finale des Jeux olympiques 2016 remportée par la Seleção et a vu jouer émerger de nombreuses légendes brésiliennes telles que Pelé, Zico, Romário ou encore Ronaldo.

