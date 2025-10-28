Le PSG bat son record de revenus sur une saison

Le wari, les draham, les pépettes, le flouse.

Le PSG a encore frappé… sur le papier. Pour la saison 2024-2025, le club de la capitale affiche un chiffre d’affaires record de 837 millions d’euros, dopé par la Coupe du monde des clubs aux États-Unis (46 millions d’euros), les ventes de maillots, produits dérivés et succès sportifs en pagaille. À comparer avec les 99 millions d’euros de 2011, quand QSI venait tout juste d’arriver, il y a du chemin parcouru.

Le Paris Saint-Germain signe une saison record sur le plan économique et confirme son modèle de croissance. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 28, 2025

Sauf que le résultat net reste négatif. Oui, le PSG gagne plus que jamais… et perd quand même. Les coûts liés à l’équipe restent sous la barre des 70 % des revenus, ce qui permet au club de respirer un peu vis-à-vis de l’UEFA et de rêver de quelques folies au mercato d’hiver.

La crise des droits TV n’a pas le même impact sur tout le monde.

