Le PSG bat son record de revenus sur une saison

Le wari, les draham, les pépettes, le flouse.

Le PSG a encore frappé… sur le papier. Pour la saison 2024-2025, le club de la capitale affiche un chiffre d’affaires record de 837 millions d’euros, dopé par la Coupe du monde des clubs aux États-Unis (46 millions d’euros), les ventes de maillots, produits dérivés et succès sportifs en pagaille. À comparer avec les 99 millions d’euros de 2011, quand QSI venait tout juste d’arriver, il y a du chemin parcouru.

Sauf que le résultat net reste négatif. Oui, le PSG gagne plus que jamais… et perd quand même. Les coûts liés à l’équipe restent sous la barre des 70 % des revenus, ce qui permet au club de respirer un peu vis-à-vis de l’UEFA et de rêver de quelques folies au mercato d’hiver.

La crise des droits TV n’a pas le même impact sur tout le monde.

L'expulsion d'Ismaël Doukouré validée par la DTA, un penalty oublié à Auxerre

