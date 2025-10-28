Sept joueurs du PSG en lice pour intégrer le onze FIFPRO

2025 restera à jamais une année parisienne.

Comme chaque année, les joueurs membres de la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels (FIFPRO) vont voter pour établir le meilleur onze de l’année 2025. Ce lundi, le syndicat a dévoilé sa liste des 26 présélectionnés, et sans surprise, les joueurs du Paris Saint-Germain, couronnés à cinq reprises cette année, sont en nombre dans cette liste en totalisant sept joueurs.

The 26-player shortlist for the 2025 FIFPRO Men's World 11 – as voted by players worldwide. The team will be revealed on 03.11.2025. pic.twitter.com/bnu1umSCKw — FIFPRO (@FIFPRO) October 27, 2025

Les latéraux Achraf Hakimi et Nuno Mendes, les Portugais de l’entrejeu Vitinha et João Neves, le capitaine Marquinhos et bien évidemment le Ballon d’or Ousmane Dembélé. Sans oublier le new Cityzen Gianluigi Donnarumma.

Les tauliers toujours dans le coup

À respectivement 40 et 38 ans, les meilleurs ennemis Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se fondent dans la masse en compagnie de leurs potentiels héritiers Kylian Mbappé et Erling Haaland. La nouvelle génération est aussi représentée par le dauphin au Ballon d’or Lamine Yamal, Cole Palmer ou encore Pedri. Pendant que le Français William Saliba postule une place dans la charnière défensive, en concurrence avec Virgil van Dijk ou encore le jeune Catalan Pau Caubarsi.

Rendez-vous le 11 novembre pour le verdict !

