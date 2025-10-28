S’abonner au mag
Olivier Létang dans le viseur de l’UEFA

Ça passe pas, ça passe pas.

Le match dingue entre le LOSC et le PAOK (3-4) va décidément rester dans les mémoires. Par rapport au scénario, déjà, mais aussi parce que des répercussions pourraient avoir lieu plusieurs jours après la défaite des Dogues. En effet, selon les informations de L’Équipe, la commission de discipline de l’UEFA a ouvert un cas disciplinaire pour « conduite incorrecte » contre Olivier Létang.

Déjà suspendu en Ligue 1

Le président lillois a défrayé la chronique en apostrophant l’arbitre de la rencontre, auteur du choix litigieux de ne pas siffler un penalty pour les Nordistes, en lui indiquant avoir contacté Aleksander Čeferin. Des menaces qui ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd et peuvent lui coûter une lourde suspension.

Olivier Létang est, en plus coutumier du fait. Alors qu’il a récemment écopé d’un match de suspension ferme et deux avec sursis de banc de touche, de vestiaires d’arbitres et de toutes fonctions officielles en Ligue 1 après avoir critiqué l’arbitrage contre Lyon, le dirigeant avait aussi fait parler de lui en Ligue des champions, la saison dernière, après l’élimination des siens face à Dortmund.

Mais qu’est-ce qu’il a vraiment écrit à Čeferin ? On vous dit tout !

Les nouvelles sont rassurantes pour Pape Sy, sorti sur civière à Lille

EL

