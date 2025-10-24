Ce jeudi, le président du LOSC n'a pas apprécié, mais alors pas du tout, l'arbitrage de M. Nikola Dabanović lors du match contre le PAOK Salonique. Au point d'envoyer à chaud un petit texto au président de l'UEFA Aleksander Čeferin ? Voici à quoi aurait pu ressembler ce SMS...

« Salut Aleks’, c’est Olive ! Je te dérange pas ?

Bon, je ne suis pas du tout, du tout, du tout content là. Je t’écris depuis le stade Pierre-Mauroy, ce magnifique écrin, pour te faire part de mon immense mécontentement (mais vraiment immense) face à la décision ubuesque de ce Dabanovic. Je ne sais pas si tu es devant le match, mais il y avait clairement penalty sur Matias Fernandez-Pardo à la 43e minute et 3 secondes… J’essaie de t’envoyer la vidéo, mais je galère à faire un screen sur MyCanal là, bon bref, tout ça pour te dire que cet arbitre monténégrin qui n’a tout simplement pas le niveau a passé trois plombes à la VAR pour prendre la décision de ne pas accorder de penalty au LOSC.

C’est vraiment trop injuste, ce n’est pas juste du tout, quoi. C’est bien beau de diriger des matchs de l’OFK Petrovac et du Mladost DG au Monténégro, mais là on parle de Coupe d’Europe, du très haut niveau. Ce n’est pas possible d’être arbitré ainsi, Aleks’, je t’en avais d’ailleurs déjà parlé lors de notre dernier dîner (superbe blanquette, je ne sais pas si tu te souviens…)

Non, vraiment, je suis furieux et puis… ah bah voilà, but du PAOK, super. Donc là on vient de passer d’un potentiel 2-1 à 3-0 à cause d’un arbitre incompétent et qui a clairement manqué d’humilité et de clairvoyance. Je vais descendre pour lui en toucher deux mots… En tant que nouveau président du collège de Ligue 1, je trouve cela inacceptable. Lille dérange, ce n’est pas la première fois que je le note et c’est aussi le cas dans le championnat de France, comme j’ai déjà pu le faire savoir à Vince à plusieurs reprises.

Le Lille Olympique Sporting Club mérite mieux que cette ignominie, on parle d’un club historique en France et en Europe et d’un huitième de finaliste de Ligue des champions la saison dernière. Est-ce vraiment l’image que nous voulons donner du football et de la Coupe d’Europe à l’UEFA ? Cette magnifique compétition doit proposer beaucoup mieux en termes de compétences. Nous sommes engagés dans un marathon, long et fastidieux, et je sais de quoi je parle Aleks’, je te rappelle que j’ai bouclé celui de New York en 4 heures, 1 minute et 20 secondes il y a deux ans.

Ah ça y est, c’est la mi-temps. Je te propose d’en reparler autour d’un barbeuc ou d’une raclette puisque ça va être la saison chez Sylvain (tu sais Armand, l’ancien du PSG, on est toujours très bien reçu chez lui) pour en discuter plus calmement.

Merci de ton écoute Aleks’,

Hauts les cœurs ! »

Vu à 21h46.

Ceci est une fiction. Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé, ou avec des situations réelles, ne saurait être que pure coïncidence.

