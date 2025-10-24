Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et avant la 9e journée de Ligue 1

Alors que les équipes françaises affichent un bilan mi-figue, mi-raisin en coupe d'Europe, la neuvième journée de Ligue 1 s'ouvre sur un Paris FC - Nantes assez sympa. Avant d'enchaîner sur un week-end de gros chocs, de duels pour le maintien et de matchs très serrés. On fait le point.

Les matchs pour se réveiller

Paris FC – Nantes

L’attaque du Paris FC marche fort, celle du FC Nantes est à la peine. En ouverture de cette neuvième journée, Matthis Abline affronte son ex probable club de l’été et a pas mal de choses à prouver. Fin août, le club de la capitale avait envoyé une offre de 20 millions d’euros (+ 5 de bonus) à Waldemar Kita, qui a refusé. À la place, le Paris FC a recruté un ancien joueur de Nantes : Willem Geubbels. L’ancien Monégasque n’a marqué qu’un but cette saison, mais c’est toujours un de but qu’Abline. L’attaquant du FC Nantes a beau essayé, le compteur est bloqué. Il a pourtant tenté 19 tirs et trouvé trois fois les montants en Ligue 1, un record. L’international Espoirs n’est pas le seul à ne pas marquer. Mostafa Mohamed n’a scoré qu’un but, et Nantes n’a trouvé les filets qu’une fois à l’extérieur cette saison. C’est autant que l’année dernière, mais, promis, ça va s’arrêter.

Auxerre – Le Havre

Comme chez Nantes, les compteurs d’Auxerre et Le Havre sont bloqués à une victoire. Depuis sa remontée en Ligue 1, en mai 2023, Les Havrais sont habitués à squatter les dernières places du classement. Mais l’équipe de Didier Digard est le spécialiste des duels pour le maintien : il a gagné deux fois contre Auxerre la saison dernière, et a prouvé qu’il ne laissait pas beaucoup de points à ses adversaires directs, comme contre Montpellier ou Nantes. Metz et Lorient peuvent le confirmer cette saison. Sauf qu’un grain de sable pourrait contrarier les Normands : les retrouvailles avec Josué Casimir, l’ancien de la maison. Qui va forcément marquer contre son club formateur.

Les matchs pour confirmer ses ambitions

Monaco – Toulouse

Toulouse et Lens peuvent confirmer qu’ils passent un bel automne. Les Sudistes ont trouvé une attaque, Yann Gboho, Aron Dønnum et Frank Margi sont en super forme. L’occasion semble parfaite pour passer devant son adversaire direct. Sauf qu’en face, Monaco n’est pas passé loin de battre Tottenham cette semaine. En reconstruction depuis son changement d’entraîneur, il peut se rassurer de ne pas avoir encaissé de but en Ligue des champions, alors qu’il encaissait au moins un but par match depuis le début de l’année. Alors, trois matchs nuls en trois matchs pour Sébastien Pocognoli ?

Lens – Marseille

Florian Thauvin rejoue contre Marseille ! Le meilleur buteur de l’OM au XXIe siècle retrouve son ancien club, et ça promet. Parce qu’un ancien joueur marque toujours contre son ancien club (Josué Casimir le prouvera dimanche), mais aussi parce qu’une star ne rate jamais deux matchs de suite. Et Flo Thov’ a été peu inspiré contre le Paris FC dimanche dernier. De l’autre côté, Marseille a gagné ses deux derniers matchs à l’extérieur, et puisqu’il a paumé cette semaine en Ligue des champions, il aura à cœur de se racheter. Le spectacle est garanti.

Lyon – Strasbourg

Deux équipes européennes, deux formations spectaculaires cette saison, deux dynamiques différentes en Ligue 1… Ce dimanche soir de vacances scolaires s’annonce joyeux. Pour son dernier match de Ligue 1 à domicile, Lyon a perdu contre Toulouse (1-2). Les Gones n’ont pas enchaîné deux défaites d’affilé à Décines depuis l’époque Laurent Blanc, en 2022-2023. En face, Strasbourg constitue l’adversaire parfait pour prouver ses ambitions. Le Racing peut dire pareil. Gros choc, gros match nul ?

Les branlées du week-end

Brest – PSG

La dernière fois que le PSG a marqué sept buts, c’était contre le Stade briochin en Coupe de France. La fois d’avant ? Contre Brest, en Ligue des champions. La parenthèse enchantée est terminée, les Armoricains sont retournés à leur train-train, et ils peuvent flipper. Ousmane Dembélé est de retour, Désiré Doué aussi, et Marquinhos pourrait récupérer son brassard. Avec tout ça, Paris a envie de retrouver son siège de leader. Et puisqu’il manque un petit point historique pour finir de dégoûter les Brestois, allons-y : aucun des 32 derniers matchs entre les deux équipes ne s’est soldé par une victoire de Brest. La dernière remonte à janvier 1985. Aïe.

Lille – Metz

Olivier Giroud est resté un mois sans marquer. C’est trop, et cette mauvaise série pourrait se terminer dimanche. Pourquoi ? Parce Metz est la pire défense de Ligue 1, pardi. Les Lorrains devront contenir les Lillois sans leur défenseur central Sadibou Sané, encore suspendu. Le tableau est encore plus sombre : les hommes de Stéphane Le Mignan connaissent leur pire série à l’extérieur depuis 1988 – 1989. Pour les rassurer, disons qu’ils n’ont jamais commencé une saison avec cinq défaites de suite à l’extérieur. Aïe.

Les incertitudes du week-end

Angers – Lorient

La jeune attaque d’Angers va-t-elle enchaîner ? Prosper Peter et Sidiki Chérif, deux attaquants de 18 ans, leadent le club du Maine-et-Loire, et le résultat est pour le moment mitigé : le Sco n’a marqué que quatre buts cette saison. Angers laisse la balle, procède en contres, et n’a pas gagné depuis la première journée. Avec Lorient, c’est le contraire : le spectacle est assuré. Le contenu sera sans doute entre les deux dimanche.

Rennes – Nice

La dernière de Habib Beye ? Cette saison, Rennes ne perd pas, mais Rennes ne gagne pas non plus. Heureusement pour les Bretons : ils n’ont pas encore perdu à domicile. Et Nice n’a pas encore gagné à l’extérieur en Ligue 1. Tous les deux ils peuvent se rassurer, ou pas : selon Opta, ils devraient être quatorzièmes et quinzièmes de Ligue 1, pas neuvièmes et dixièmes. Ils surperformeraient. Place à un autre 2-2 ?

