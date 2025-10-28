Habib Beye explique pourquoi il a été maintenu sur le banc du Stade rennais

Le good Beye avant le goodbye ?

La conférence de presse de Habib Beye était attendue, ce mardi, au lendemain d’une journée très agitée en Bretagne. « On ne va pas jouer un jeu de dupes. Vous avez tous vu les informations. Ça devait s’arrêter, ça continue, a témoigné le coach de 48 ans. Les dirigeants ont senti que j’avais l’énergie et les capacités pour faire gagner cette équipe demain. On s’est vu, ce n’était pas une entrevue où on dit stop, c’était une entrevue dans laquelle on dit : « tu es comment ? » »

« J’ai la chance d’avoir un propriétaire exceptionnel »

L’ancien défenseur connaît le contexte et sait qu’une victoire au Stadium, mercredi, est quasiment obligatoire pour s’offrir un avenir sur le banc rennais, sachant que lui refusera de jeter l’éponge : « Je n’ai jamais été près de partir, jamais je ne lâcherai ce poste, cette passion d’entraîner. J’aime trop ce jeu, ce sport et mes joueurs pour poser ma démission (…) Le soutien de mes joueurs, je l’ai tout le temps à mon sens. Dans l’adhésion et la réaction sur le terrain, c’est l’exemple parfait. »

Beye en a également profité pour évoquer la famille Pinault : « J’ai la chance d’avoir un propriétaire exceptionnel et il me l’a encore témoigné ce matin. C’est très rare d’avoir cette relation, je ne le dis pas assez ici, j’ai la chance d’avoir un propriétaire et une famille qui sait exactement où je veux aller avec ce club et ce soutien est indéfectible depuis mon arrivée. »

Une seule vérité : celle du terrain.

Habib Beye devrait bien être sur le banc pour Toulouse-Rennes