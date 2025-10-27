S’abonner au mag
Habib Beye devrait bien être sur le banc pour Toulouse-Rennes

Habib Beye devrait bien être sur le banc pour Toulouse-Rennes

Sous pression.

La défaite du Stade rennais contre Nice (1-2), dimanche, a fait basculer le club breton du mauvais côté et dans une crise d’automne devenue traditionnelle sur les bords de la Vilaine avant une semaine à deux matchs, avec un déplacement à Toulouse et la réception de Strasbourg.

Une dernière chance à Toulouse ?

Si une rumeur avait circulé annonçant la fin de l’aventure de Habib Beye à Rennes ce lundi après-midi, le coach de 48 ans devrait bien être sur le banc des Rouge et Noir au Stadium, mercredi soir, comme indiqué par L’Équipe et Ouest-France, ce que So Foot est en mesure de confirmer.

« Mon avenir ? La question a déjà été posée depuis plusieurs semaines, et qu’elle se repose encore ne va rien changer, avait répondu Beye en conférence de presse ce dimanche. La seule chose qui m’intéresse est ce que je vis au quotidien avec ce groupe, la passion et la force qui m’animent pour que l’équipe soit performante, et ce sera le cas mercredi. » Un autre résultat qu’une victoire dans la ville rose pourrait, en revanche, précipiter la fin de l’histoire entre Rennes et Beye.

Rangez les jeux de mots.

