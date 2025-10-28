Radja Nainggolan reste amer vis à vis de Roberto Martínez

Le Ninja ressort les shurikens.

Radja Nainggolan n’a pas du genre à changer d’avis. Invité sur la chaîne YouTube de Junior Vertongen, l’ancien milieu des Diables Rouges a de nouveau allumé son ancien sélectionneur Roberto Martínez, coupable selon lui d’avoir gâché l’âge d’or du football belge. « Je pense que la Belgique aurait pu remporter des titres si elle avait investi une seule fois dans un bon entraîneur », lâche sans détour le joueur de Lokeren.

« Passe à Hazard et débrouille-toi »

Pour Nainggolan, la Belgique version Martínez n’avait tout simplement pas de plan de jeu. « Un bon entraîneur donne une idée à une équipe. Et avec Martínez, la Belgique n’a jamais eu d’idée », explique-t-il. À l’écouter, les consignes ressemblaient plus à un jeu de rue qu’à un projet collectif : « Quand on était en difficulté, c’était : passe à Hazard et Hazard, tu t’en occupes. Ou à De Bruyne. Ou à Lukaku. Mais jamais de style, jamais de schémas. »

Toujours aussi franc, le Ninja accuse l’Espagnol – actuel sélectionneur du Portugal – d’avoir préféré les projecteurs à l’autocritique : « Martínez était doué avec les médias. Rien ne pouvait être amélioré. » Une frustration tenace, au point que Nainggolan confie aujourd’hui qu’il aurait peut-être préféré défendre d’autres couleurs : « Maintenant, je me dis tous les jours : j’aurais préféré jouer pour l’Indonésie. Non pas parce que j’ai quelque chose contre la Belgique, car j’ai fait toutes mes classes de jeunes en Belgique, mais pour le respect que les gens m’y témoignent. »

On attend le droit de réponse des Portugais ?

