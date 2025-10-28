S’abonner au mag
  • Serie A
  • J9
  • Atalanta-AC Milan (1-1)

L'AC Milan s'en sort très bien contre l'Atalanta

Atalanta 1-1 AC Milan

Buts : Lookman (35e) pour la Dea // Ricci (4e) pour les Rossoneri

Les rois des nuls.

Avec ce point, l’Atalanta et l’AC Milan conservent leur série d’invincibilité respective. Les Lombards n’ont plus perdu depuis le faux pas de la première journée contre Cremonese, tandis que la Dea reste la seule équipe de Serie A à n’être jamais tombée. Elle reste pourtant septième du championnat et enchaîne les scores de parité.

Ce mardi, les hommes d’Ivan Jurić auraient pourtant pu obtenir bien mieux. Rapidement menés au score après la volée déviée de Samuele Ricci (0-1, 4e), les Bergamasques ont fait le siège sur la surface adverse, mettant de nombreuses fois à contribution Mike Maignan. Une fois l’égalisation d’Ademola Lookman (1-1, 35e), auteur de son premier but de la saison, le rythme est finalement retombé. Il a bien fallu une énième parade salvatrice du gardien français face à Davide Zappacosta (86e) pour que les Milanais ne voyagent pas à vide.

Il sent que Lucas Chevalier a un coup de moins bien et enfonce le clou.

L’Atalanta croque le Milan et conforte sa place sur le podium

EL

