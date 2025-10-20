Luis Enrique défend Lucas Chevalier et charge les journalistes sur le cas Gianluigi Donnarumma

Défenseur de gardiens.

Vendredi, Lucas Chevalier a vécu une soirée bien laborieuse. Malgré une première double parade décisive, le portier du PSG a encaissé trois buts face à Strasbourg (3-3) et a surtout été jugé coupable du deuxième. Tentant bizarrement d’aller chercher un ballon au sol avec sa main opposée, le gardien français a été pointé du doigt. Au point de faire regretter Gianluigi Donnarumma auprès de certains supporters.

« Vous avez ‘tué’ Donnarumma sportivement »

Ce n’est pas le cas de Luis Enrique. En conférence de presse à la veille d’affronter le Bayer Leverkusen en Ligue des champions, l’entraîneur a protégé sa recrue : « Je suis très content de Lucas, pour moi c’est l’une des meilleures options si ce n’est la meilleure. Je suis très content de ses performances. Quand on recrute un joueur, on réfléchit à long terme. Il a montré de la personnalité. » Selon lui, Lucas Chevalier « va être très important pour l’équipe pendant des années ».

Surtout, l’Espagnol en a profité pour remettre les points sur les i avec les journalistes. « Je pense que vous ne vous rappelez pas pendant combien d’années vous avez critiqué Gigio Donnarumma. Pendant quatre ans, vous l’avez ‘tué’ sportivement », a-t-il regretté.

On souhaite donc à Chevalier de remporter la Ligue des champions, et vite !

Le PSG pourra compter sur son Ballon d’or et son capitaine