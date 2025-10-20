S’abonner au mag
  • C1
  • J3
  • Bayer Leverkusen-PSG

Luis Enrique défend Lucas Chevalier et charge les journalistes sur le cas Gianluigi Donnarumma

EL
Luis Enrique défend Lucas Chevalier et charge les journalistes sur le cas Gianluigi Donnarumma

Défenseur de gardiens.

Vendredi, Lucas Chevalier a vécu une soirée bien laborieuse. Malgré une première double parade décisive, le portier du PSG a encaissé trois buts face à Strasbourg (3-3) et a surtout été jugé coupable du deuxième. Tentant bizarrement d’aller chercher un ballon au sol avec sa main opposée, le gardien français a été pointé du doigt. Au point de faire regretter Gianluigi Donnarumma auprès de certains supporters.

« Vous avez ‘tué’ Donnarumma sportivement »

Ce n’est pas le cas de Luis Enrique. En conférence de presse à la veille d’affronter le Bayer Leverkusen en Ligue des champions, l’entraîneur a protégé sa recrue : « Je suis très content de Lucas, pour moi c’est l’une des meilleures options si ce n’est la meilleure. Je suis très content de ses performances. Quand on recrute un joueur, on réfléchit à long terme. Il a montré de la personnalité. » Selon lui, Lucas Chevalier « va être très important pour l’équipe pendant des années ».

Surtout, l’Espagnol en a profité pour remettre les points sur les i avec les journalistes. « Je pense que vous ne vous rappelez pas pendant combien d’années vous avez critiqué Gigio Donnarumma. Pendant quatre ans, vous l’avez ‘tué’ sportivement », a-t-il regretté.

On souhaite donc à Chevalier de remporter la Ligue des champions, et vite !

Le PSG pourra compter sur son Ballon d’or et son capitaine

EL

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
  • Procès Péchier
Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier

L’anesthésiste-réanimateur Frédéric Péchier a-t-il empoisonné 30 personnes et tué 12 d’entre elles, en se faisant passer pour un héros lorsqu’il les sauvait ou tentait de le faire? C’est ce que son procès, ouvert ce lundi 8 septembre, devra permettre de juger. Retrouvez notre enquête fleuve sur cette affaire.

Les grands récits de Society: L'étrange cas du Docteur Péchier
33
Revivez le nul entre le PSG et Strasbourg (3-3)
  • Ligue 1
  • J8
  • PSG-Strasbourg
Revivez le nul entre le PSG et Strasbourg (3-3)

Revivez le nul entre le PSG et Strasbourg (3-3)

Revivez le nul entre le PSG et Strasbourg (3-3)
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!