Le PSG et Strasbourg offrent un match nul spectaculaire

Youpi, la trêve internationale est terminée et la Ligue 1 est de retour. Ce vendredi soir, l'affiche entre le PSG et Strasbourg a tenu ses promesses et un peu plus encore : les deux équipes ont signé un nul à buts dans un match passionnant et renversant (3-3). L'OM et l'OL peuvent maintenant aller chercher la place de leader ce week-end.

PSG 3-3 Strasbourg

Buts : Barcola (6e), Ramos SP (58e) et Mayulu (79e) pour Paris // Panichelli (25e, 49e) et Moreira (41e) pour le Racing

Le vendredi soir suivant une trêve internationale peut être une libération. Une semaine après un France-Azerbaïdjan sans saveur, le Parc des Princes a été le théâtre d’une rencontre qu’on avait raison d’attendre avec une certaine impatience, entre le PSG et Strasbourg. Ce n’est pas seulement parce que cette jeunesse bluffante emmenée par Liam Rosenior a tenu tête au champion d’Europe chez lui (3-3) qu’on se rappellera de ce match parfait pour faire savoir que Paris ne rimait pas avec ennui en championnat et que la Ligue 1 ne serait pas encore pliée en novembre, cette fois, mais aussi parce qu’il y avait tout ce qu’on pouvait espérer dans une rencontre entre deux équipes du haut de tableau.

La magie de Barco, le clinique Panichelli

On peut bien sûr écrire que le Paris Saint-Germain n’était pas au complet (Marquinhos, Ousmane Dembélé, Joao Neves toujours en récupération, Vitinha, Hakimi, Pacho et Vitinha sur le banc au départ), ce qui n’avait pas empêché Désiré Doué de mettre très vite Mike Penders à contribution (3e), puis d’offrir la première flèche à Bradley Barcola, clinique pour lancer une soirée qui allait faire des étincelles (1-0, 6e). Le public du Parc s’est uni contre le cancer, en ce mois d’octobre rose, avant de repasser à des choses plus légères et à un match de foot très plaisant. Il a compris que cette équipe de Strasbourg n’allait pas se laisser plomber par un but précoce, Lucas Chevalier signant deux parades (une chanceuse, une splendide) devant une talonnade géniale de Joaquin Panichelli et un tir de Julio Enciso (11e).

La symphonie se jouait à deux, ce vendredi, entre ces deux systèmes hybrides où les joueurs sont invités à bouger de partout pour faire vivre le jeu et le ballon. Senny Mayulu a découvert les joies du poste de latéral droit dans le plan de Luis Enrique, mais ce sont ses homologues d’en face, Guela Doué et Enciso, qui ont donné quelques maux de tête aux deux Lucas, Beraldo et Hernandez. À force de pousser et de multiplier les bonnes séquences, le Racing a été récompensé et l’aîné des Doué a fait comme le petit frère : une passe décisive. Un centre de venu de la droite pour tendre une perche à Panichelli, qui a mangé un Illya Zabarnyi trop naïf au duel pour placer une tête parfaite et égaliser (1-1, 26e).

Barcola et Warren-Zaïre-Emery avaient pourtant tenté de creuser l’écart (23e, 25e), mais le vent avait déjà commencé à tourner dans une partie plaisante, où Enciso a continué à mettre le bazar (37e, 38e). Ce qu’aurait bien voulu faire Désiré Doué dans l’autre camp, l’ancien Rennais manquant une passe proche de sa surface pour laisser Diego Moreira compter sur la magie de Valentin Barco, dont la baguette a proposé une magnifique louche pour retrouver l’homme tressé et buteur du pied gauche sans contrôle (1-2, 41e).

Le clou du spectacle pour Mayulu

Luis Enrique l’avait compris du haut de sa nouvelle place préférée pour les premières périodes au Parc : ce Racing était en train de tendre le piège parfait à son équipe maîtrisant le ballon (73% de possession à la pause), mais pas vraiment les évènements. À commencer par ce retour d’entracte, où Beraldo a remis en jeu Moreira pour le laisser servir à merveille Panichelli, qui ne s’est pas gêné pour allumer Chevalier et signer son 7e but, déjà, cette saison (1-3, 49e). Il se passait quelque chose sur cette pelouse et le défi semblait surmontable pour les protégés de Rosenior, soulagé en voyant Penders stopper la tentative de Gonçalo Ramos (53e)… puis frustré devant la faute de son gardien sur Désiré Doué pour offrir un penalty faisant l’effet d’un médoc sur un malade pour l’attaquant portugais, enfin buteur en championnat cette saison (2-3, 58e).

💥 𝗖𝗘 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛 𝗘𝗦𝗧 𝗙𝗢𝗨 !! ⚽️ 𝗦𝗲𝗻𝗻𝘆 𝗠𝗮𝘆𝘂𝗹𝘂 remet tout le monde à égalité, 3-3 pic.twitter.com/HvqMr2wzZA — L1+ (@ligue1plus) October 17, 2025

C’était le début de la souffrance pour les Alsaciens, sauvés par leur poteau sur un pétard de Kang-in Lee et Penders dans la foulée face à Ramos (72e). Ce n’est pas demain que ce dernier deviendra le numéro 9 titulaire du PSG, même s’il a beaucoup tenté (5 tirs), et c’est aujourd’hui que Senny Mayulu avait décidé de continuer à se faire une place dans ce groupe. En s’y reprenant à deux fois, le titi parisien a réussi à tromper Penders pour faire rugir la porte d’Auteuil d’un coup de tête (3-3, 79e). Il y aura bien eu le rêve d’un triplé de Panichelli sur un nouveau coup de caboche (85e), mais le match aurait plutôt pu basculer du côté parisien en fin de partie, avec l’entrant Khvicha Kvaratskhelia (84e, 90e+6). Ce spectacle ne méritait pas de perdants et les gagnants, au bout du week-end, seront peut-être l’OM et l’OL, désormais en chasse pour récupérer le trône.

PSG (4-3-3) : Chevalier – Mayulu (Mendes, 90e), Zabarnyi, Beraldo (Pacho, 61e), Hernandez – Lee, Zaïre-Emery, D. Doué (Ndjantou, 61e) – Mbaye, Ramos, Barcola (Kvaratskhelia, 61e). Entraîneur : Luis Enrique.

Strasbourg (3-4-2-1) : Penders – Doukouré (Rafael Luis, 90e+1), Høgsberg, Chilwell – G. Doué, Barco, El-Mourabet (Omobamidele, 65e), Ouattara – Enciso (Lemaréchal, 65e), Moreira (Godo, 73e) – Panichelli. Entraîneur : Liam Rosenior.

